कॉकरोच ने घर में मचा रखा है आतंक तो इन नुस्खों को अपनाकर पाएं इससे छुटकारा

Tips to get rid of cockroaches: गर्मी और बरसात के मौसम में अक्सर घरों में कॉकरोच का कहर बढ़ जाता है. खासकर किचन में कॉकरोच की मौजूदगी कई गंभीर बीमारी को भी जन्म दे सकती हैं. कॉकरोच से पीछा छुड़ाने के लिए लोग कई तरह के स्प्रे और टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं. मगर, इनका असर खत्म होने के बाद कॉकरोच फिर से नज़र आने लगते हैं. ऐसे में कॉकरोच के आतंक से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ असरदार तरीकों की मदद ले सकते हैं.

घर और ख़ासतौर पर रसोई की चीज़ों को कॉकरोच से छुपाकर रखना मुश्किल होता है. कॉकरोच बर्तन से लेकर खाने की चीज़ों तक पर चढ़ जाते हैं और उसे ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से आप या आपके परिवार के अन्य सदस्य गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं. आज हम आपसे शेयर करते हैं कॉकरोच से निजात पाने के कुछ कारगर टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से कॉकरोच को घर से दूर भगा सकते हैं.

बेकिंग सोडा और बोरिक एसिड

घर से कॉकरोच का खात्मा करने के लिए बेकिंग सोडा में चीनी मिलाकर घर के कोनों में रख दें. इससे कॉकरोच और घर के अन्य कीड़े-मकोड़े तुरंत खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा आप बोरिक एसिड के पाउडर का छिड़काव करके भी कॉकरोच को भगा सकते हैं. मगर, बोरिक एसिड जहरीला पदार्थ है, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखने की कोशिश करें.

पुदीने के तेल की लें मदद

इस नुस्खे को आजमाने के लिए पानी में नमक और पुदीने की पत्तियां या पुदीने का तेल डालकर उबालें. अब इस पानी को स्प्रे बॉटल में भरकर कॉकरोच पर छिड़काव करने से घर के सारे कॉकरोच छूमंतर हो जाएंगे.

नीम के तेल का करें इस्तेमाल

नीम का तेल कॉकरोच को भगाने का काफी असरदार नुस्खा है. इसके लिए थोड़े से पानी में नीम का तेल मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर लें. अब कॉकरोच की जगह पर इसे स्प्रे करने से कॉकरोच घर से तुरंत गायब हो जाएंगे.

तेज पत्ता होगा मददगार

तेज पत्ता भी कॉकरोच को घर से भगाने में आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आप तेज पत्ते को मसलकर घर के कोनों में रख सकते हैं. अगर आप चाहें तो तेज पत्ते को पानी में उबालकर कॉकरोच पर स्प्रे भी कर सकते हैं.

सावधानी बरतना ना भूलें

जब तक कॉकरोच पूरी तरह से आपके घर से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तब तक बच्चों को नीचे गिरी चीजें खाने से रोकें. साथ ही घर में झूठे बर्तन बिल्कुल ना रखें. इसके अलावा डस्टबिन को रोज साफ करें और खाने को हमेशा ढक कर ही रखें. जिससे आप कॉकरोच की वजह से होने वाली बीमारियों से बच सकेंगे.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)