अक्सर रहता है कब्ज? घरेलू तरीकों से पाएं इस दिक्कत से निजात

Tips to Get Rid of Constipation: आज के दौर की लाइफ स्टाइल में हम अपनी डाइट (Diet) का ख्याल ज्यादा नहीं रख पाते हैं. जबकि हेल्दी डाइट पर ही हमारा शरीर पूरी तरह से निर्भर करता है. गलत खानपान की वजह से कब्ज (Constipation) की दिक्कत हो जाना बेहद आम परेशानी है. लेकिन ये जितनी नॉर्मल सी बात लगती है परेशान उससे कही ज्यादा करती है. ऐसा इसलिए कि ये मामूली सी समझी जाने वाली परेशानी कई बड़ी बीमारियों (Diseases) की वजह बन सकती है.

बहुत लोग कब्ज की दिक्कत को न चाहकर भी सहते रहते हैं. तो वहीं कुछ लोग तमाम तरह के उपाय भी आजमाते हैं लेकिन कोई ख़ास राहत उनको नहीं मिल पाती है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताते हैं, जो आपकी कब्ज की दिक्कत को दूर करने में काफी हद तक मददगार बन सकते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.

How Get Rid of Constipation- गर्म पानी का सेवन करें

कब्ज की दिक्कत से निजात पाने के लिए आप रोजाना सुबह उठकर बाथरूम जाने से पहले गर्म पानी का सेवन करें. दरअसल, शरीर के लिए गर्म पानी पीना काफी फायदेमंद होता है. इससे आपको प्रेशर महसूस होने लगेगा और आपका पेट जल्द साफ होगा.

ये भी पढ़ें: Capsicum Benefits: डाइट में शामिल करें शिमला मिर्च, एक नहीं मिलेंगे ढ़ेर सारे फायदे

प्राणायाम करने की आदत डालें

अगर आप रोजाना प्राणायाम करने की आदत डालते हैं. तो आपको कब्ज से काफी हद तक राहत मिल सकती है. इसलिए आप सुबह खुली हवा मे बैठ कर प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने की आदत डालें. इससे कब्ज तो दूर होगा ही साथ ही आपको एनर्जी भी मिलेगी.

जीरा और अजवाइन खायें

जीरा और अजवाइन पेट के लिए काफी फायदेमंद है. कब्ज को दूर करने में भी ये काफी मदद करती है. इसके लिए जीरे और अजवाइन को आंच पर भूनकर उसमें काला नमक मिलाकर इसका पाउडर बना लें. फिर इस पाउडर को हर दिन आधा चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ लें, तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: जानिए क्या है ‘सेल्फ टॉक’, ये मानसिक स्वास्थ्य को कैसे करता है प्रभावित

जल्दी पचने वाला खाना खायें

कब्ज से बचना चाहते हैं तो ऐसा खाना खाने की आदत डालें, जो आसानी से अच्छी तरीक़े से पच जाये. इसके साथ ही आपको हर दिन अच्छी मात्रा में पानी पीने की आदत भी डालनी चाहिए.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)