घुटनों के कालेपन को दूर करने के लिए फिटकरी को 3 तरह से करें इस्तेमाल, त्वचा भी होगी कोमल

How To Use Alum For Dark Knees: फिटकरी स्किन टोन को हल्‍का करने और स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाने में काफी काम आता है. जिस वजह से इसका इस्‍तेमाल चेहरे या शरीर के किसी भी अंग पर मौजूद दाग-धब्‍बों को दूर करने के लिए किया जाता है. यह एक्‍ने, पिंपल्‍स, डार्क स्‍पॉट आदि को कम करने में मदद कर सकता है. यही नहीं, इसमें एंटीबैक्‍टीरियल गुण भी होते है. अगर आप इसे स्किन केयर में शामिल कर लें तो यह एक्‍ने, पिंपल्‍स, ब्‍लैकहेड्स आदि से भी स्किन को बचाती है. जानते हैं कि आप फिटकरी की मदद से घटने या केहुनी के कालेपन को किस तरह दूर कर सकते हैं.

घुटनों के कालेपन को दूर करने के लिए इस तरह करें फिटकरी का इस्‍तेमाल

गुलाबजल के साथएक कटोरी में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर निकालें और उसमें गुलाबजल डालकर एक फेस पैक बना दें. अब जहां भी आपके चेहरे पर डार्क स्‍पॉट के दाग हैं वहां इसे लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. कुछ ही दिन में ये दाग जाने लगेंगे.

ग्‍लिसरीन के साथआप इसकी मदद से टोनर बना सकते हैं और स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं. इसके लिए आधा कप पानी उबलें और उबले पानी में ग्‍लीसरीन पाउडर को डालें. इसमें आप कुछ पत्तियों तुलसी की भी डालें. अब अब इस पानी को ठंडा करें और स्‍प्रे बोतल में भर लें. जब मर्जी इस्‍तेमाल करें. इसके रोज इस्‍तेमाल से स्किन पर दाग जाने लगेंगे.

मुल्‍तानी मिट्टी के साथएक चम्‍मच मुल्‍तानी मिट्टी लें और इसे कटोरी में डालें. अब इसमें एक चौथाई चम्‍मच फिटकरी का पाउडर मिलाएं. अब इसमें थोड़ा सा दूध या गुलाबजल मिलाकर प्रभावित एरिया में लगाएं. 20 मिनट बाद जब सूख जाए तो पानी से धो लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

