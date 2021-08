डस्ट एलर्जी से हैं परेशान तो समस्या दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

How to Get Rid of Dust Allergy: बहुत लोगों को धूल से एलर्जी (Dust Allergy) होती है. जिसकी वजह से उनको छींक आना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक बहना, नाक का भरा होना, आंखों में सूजन, आंख-नाक और गले में खुजली, खांसी, सिर दर्द, थकान और कमजोरी समेत कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डस्ट एलर्जी होती कैसे है? तो बता दें कि इस एलर्जी की सबसे बड़ी वजह वह कण हैं, जिनको डस्ट माइट्स (Dust Mites) कहा जाता है. इन कणों में सूक्ष्मजीव (Microorganism) मौजूद रहते हैं जिनको आंखों से देखा नहीं जा सकता. इसके साथ ही हवा में मौजूद पराग के कण, जानवरों के बाल व रूसी, फंगस और कई तरह के बैक्टीरिया भी एलर्जी की वजह बनते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि डस्ट एलर्जी होने पर इससे निजात पाने के लिए आप किन घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं.

सेब का सिरका

डस्ट एलर्जी को दूर करने के लिए आप सेब के सिरके की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में दो चम्मच सेब का सिरका मिलाएं और पी लें. अगर आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए कुछ बूंद शहद भी मिला सकते हैं. एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar) में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो एलर्जी को कम करने में मदद करते हैं.

यूकलिप्टस या लैवेंडर ऑयल

एलर्जी से निजात पाने के लिए आप यूकलिप्टस या लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप यूकलिप्टस या लैवेंडर ऑयल की चार-पांच बूंदों को गर्म पानी में डाल कर इसकी भाप लें. भाप लेने के लिए आप चाहें तो वेपोराइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इन दोनों ही तेलों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं. जो सूजन और दर्द को ठीक करने में मदद करते हैं.

शहद

एलर्जी को दूर करने के लिए आप शहद की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप सीधे तौर पर रोजाना दो चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं. शहद का सेवन एक कप पानी में मिलाकर भी किया जा सकता है. शहद में भी एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं. जो एलर्जी से निजात दिलाने में मददगार हैं.

हल्दी

डस्ट एलर्जी को दूर करने के लिए आप हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कप दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला लें. फिर इस दूध को किसी बर्तन में उबाल लें. इसके बाद दूध को ठंडा करें और इसमें एक चुटकी काली मिर्च और कुछ बूंदें शहद की मिला लें. इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद इस दूध का सेवन करें. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो एलर्जी से राहत देने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें: वर्क फ्रॉम होम की वजह से हो रहा हो पीठ और कमर दर्द? ऐसे पाएं निजात

एलोवेरा जूस

एलर्जी को दूर करने के लिए आप एलोवेरा जूस का सेवन भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एलोवेरा के पत्ते को काट लें और इसके छिलके को निकाल दें. साथ ही इस पर मौजूद पीले रंग की परत को भी हटा दें. इसके बाद जेल निकालकर इसको मिक्सी में डालें और साथ में एक कप पानी भी डाल दें. फिर इसको ग्राइंड करें और जूस बना लें. इस बाद इसका सेवन करें. एलोवेरा में भी एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, साथ ही बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने वाले गुण भी होते हैं. जो एलर्जी की वजह से हो रही तमाम दिक्कतों को कम करने में मदद करते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)