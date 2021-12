Tips to Get Rid of Fingers Cold: सर्दियों में हाथों की उंगलियां हो जाती हैं सुन्न तो फॉलो करें ये टिप्स

Tips to Get Rid of Fingers Cold: ठंड (Cold) की वजह से हाथों की उंगलियां (Fingers) भी अक्सर सुन्न सी हो जाती हैं. खासकर तब जब आप सर्दी में बिना ग्लव्स के टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हों या फिर किसी पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हों. ऐसे में हाथ (Hand) अच्छी तरीके से काम करना भी बंद कर देते हैं. इस स्थिति में लोग किसी भी तरह से हाथों को गर्म करने की आसान तरकीब तलाशते हैं.