सिरदर्द से रहते हैं परेशान तो राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 आयुर्वेदिक नुस्खे

How To Get Rid Of Headache : भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द (Headache) की समस्‍या काफी आम है. कई लोगों को आंखों में परेशानी और एसिडिटी की वजह से सिरदर्द की समस्या हो सकती हैं. वहीं कुछ लोगों को स्‍ट्रेस या थकावट के कारण भी सिर में दर्द होता है. ऐसे में अगर आपको कोई बड़ा मेडिकल इश्‍यू नहीं है तो आप आयुर्वेदिक उपायों (Ayurvedic Remedies) की मदद से सिरदर्द का इलाज खुद भी कर सकते हैं. यहां हम आपको पारंपरिक और घरेलू उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप बिना दवाओं के सेवन के सिर दर्द की समस्‍या से आराम पा सकते हैं.