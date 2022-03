घर पर चूहों ने मचा रखा है उधम? इन नेचुरल चीजों से पाएं छुटकारा

How to get rid of mice naturally : अगर आपके घर में बच्‍चे हैं या पालतू जानवर हैं तो इन चूहे (Mice) मारने या भगाने वाली दवाओं का इस्‍तेमाल खतरनाक हो सकता है. ऐसे में आपके लिए कुछ घरेलू उपाय (Home remedies) हैं जिनकी मदद से चूहों को घर से दूर रखा जा सकता है. ये चीजें बिलकुल नैचुरल (Natural) होती हैं जिनकी महक से ही चूहे भाग जाते हैं और दोबारा उन जगहों पर जाने से बचते हैं. तो आइए जानते हैं चूहों को घर से भगाने का नेचुरल तरीका.