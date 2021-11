How To Get Rid Of Mosquito Bites Itching: घर के आसपास अगर पानी जमा हो जाए तो वहां आसानी से मच्‍छर पनपने लगते हैं. शाम होते ही इनका आतंक शुरू हो जाता है और इनके काटने से त्वचा पर खुजली होने लगती है. कई बार मच्‍छरों के काटने (Mosquito Bites) से इतनी भयंकर खुजली (Itching) होती है इनसे निपटने के लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय (Home Remedies) बता रहे हैं जिनकी मदद से मच्‍छरों के काटने के बाद होने खुजली को कम किया जा सकता है.

आपको बता दें कि इन घरेलू नुस्खों (Home remedies) के प्रयोग से स्किन पर रेडनेस कम होती है और कुछ ही देर में जलन खत्‍म हो जाती है. तो आइए जानते हैं कि मच्‍छरों के काटने पर होने वाली खुजली को हम कैसे कम कर सकते हैं.

1. आइस लगाएं

मच्छर ने जहां काटा है वहां अगर आप बर्फ रगड़ें तो आराम मिलता है और निशान भी गायब हो जाता है.

2. नमक लगाएं

अगर आप जलन वाली जगह को पानी से भिगोकर उस पर हल्के हाथ से नमक रगड़ें तो इससे आपको जल्द ही राहत मिलेगी. लाल निशान की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा.

3. नीम का तेल

नीम के तेल में औषधीय गुण होते हैं और एंटी-बैक्‍टीरियल गुण होने की वजह से से ये किसी भी प्रकार के इंफेक्‍शन को फैलने से रोकता है. ऐसे में नीम का तेल किसी भी रिपेलेंट से अधिक प्रभावी है.

4. नींबू का रस

नींबू में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो मच्‍छर काटने (Mosquito bite) वाली जगह पर हो रही खुजली को कम करता है और इंफेक्‍शन को फैलने नहीं देता.

5. सेब का सिरका

सेब के सिरके में पाए जाने वाले मॉलिक एसिड से खुजली व जलन में आराम मिलता है. अगर आप प्रभावित एरिया में कॉटन की मदद से सेब का सिरका लगाएं तो काफी आराम मिलेगा.

6. एलोवेरा जैल

ऐलोवेरा जैल को प्रभावित स्थान पर लगाने से ठंडक मिलती है, जिससे जलन से आराम मिलता है.

7. बेकिंग सोडा और पानी

बेकिंग सोडा में एक एल्कलाइन तत्‍व होता है जो स्किन के पीएच को निष्प्रभावित करता है.