लाइट वाले कीट-पतंगों से हैं परेशान, तो इन तरीकों से पाएं छुटकारा

Tips to Get Rid of Moths-Insects Around Lights : बारिश के मौसम (Rainy season) में कीड़े-मकोड़ों की आमद काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में लाइट (Light) के आस-पास इकठ्ठा होने वाले कीट-पतंगे (Moths) भी काफी परेशान करने लगते हैं. जिस-जिस जगह लाइट जल रही होती है वहां एक-दो नहीं बल्कि झुंड में ये कीट-पतंगे इकठ्ठा हो जाते हैं और किसी तरह से भी पीछा नहीं छोड़ते हैं. ऐसे में कोई भी काम करना आसान नहीं होता है ख़ास कर कुकिंग और डिनर कर पाना. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं तो आप इन कीट-पतंगों से छुटकारा पाने के लिए इन तरीकों को आजमा सकते हैं.

कुछ देर लाइट बंद करें

लाइट के पास इकठ्ठा होने वाले कीट-पतंगे शाम को लाइट जलने के साथ ही घर में आने लगते हैं. ऐसे में आप कुछ देर के लिए घर के अंदर की सभी जगह की लाइट्स को ऑफ कर दें. साथ ही घर के बाहर बालकनी, पोर्च या गार्डन की लाइट ऑन कर दें. ये सारे कीट-पतंगे घर से बाहर भाग जायेंगे और जहां लाइट जल रही होगी वहां एकत्र हो जायेंगे.

घर के खिड़की-दरवाज़े कर दें बंद

शाम होते ही घर के बाहरी हिस्से जैसे बालकनी, पोर्च, बरामदा या गार्डन एरिया में लगी लाइट ऑन करने के बाद आप घर के सभी खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर दें तो बेहतर होगा. इससे कीट-पतंगे घर के अंदर नहीं आ सकेंगे. साथ ही घर की लाइट आप तब ही ऑन करें जब बाहर की लाइट ऑन करने के बाद खिड़की-दरवाज़ों को बंद कर चुके हों. इससे कीट-पतंगे वापस घर के अंदर नहीं आ सकेंगे.

बल्ब और ट्यूबलाइट की सफाई ज़रूरी

घर की सफाई तो आप रोज़ ही करते होंगे लेकिन हफ्ते में तीन-चार बार बल्ब और ट्यूबलाइट की सफाई भी ज़रूर करते रहें. इन पर जमी गंदगी भी कीट-पतंगों को अपनी और आकर्षित करती है. इसके लिए आप एक बड़े मग पानी में एक नींबू का रस निचोड़ लें. इसके बाद इसमें एक कप सफ़ेद सिरका भी मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण में सूती कपड़े को डुबोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें. इसके बाद बल्ब या ट्यूबलाइट की सफाई करें और फिर सूखे कपड़े से एक बार अच्छी तरह से फिर से पोछ दें. लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि सफाई करने से पहले स्विच ऑफ करना जरूरी है. स्विच को ऑन तब ही करें जब ये बात पुख्ता हो जाये कि बल्ब और ट्यूबलाइट अच्छी तरह से सूख चुके हों. हो सके तो बल्ब और ट्यूबलाइट को होल्डर से निकाल कर ही साफ करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)