स्किन पर दिखने लगे है ओपन पोर्स तो सोने से पहले लगाएं मेथी, हफ्तेभर में दिखेगा असर

How To Get Rid Of Open Pores Naturally: तैलीय त्वचा, मुहांसे, रूखी त्वचा और एजिंग के कारण चेहरे पर छोटे छोटे गड्डे नजर आने लगते हैं जो दरअसल पोर्स होते हैं. इन पोर्स में हेयर फॉलिकल और सिबेसियस ग्‍लैंड्स (Sebaceous Glands) होती हैं जो सीबम के प्रोडक्‍शन का काम करती हैं. ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट और नम रखने में मदद करती हैं.

इनका काम स्किन को स्‍मूथ और सॉफ्ट रखना होता है. कई बार ये पोर्स ओपन तो होते हैं,लेकिन दोबारा बंद नहीं हो पाते जिससे सीबम प्रोडक्शन की कमी होने और स्किन में इलास्टिसिटी की समस्‍या आ जाती है. यही नहीं, इसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है और स्किन सन डैमेज का शिकार हो सकती है. अगर आप भी चेहरे पर ओपन पोर्स की समस्‍या से जूझ रहे हैं, तो मेथी की मदद ले सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप रात में मेथी का किस तरह इस्‍तेमाल कर सकते हैं और ओपन पोर्स की समस्‍या को दूर कर सकते हैं.

पहले लगाएं मेथी-मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क चेहरे के दाग-धब्बों, डार्क सर्कल्स, एक्ने से लेकर ओपन पोर्स की समस्‍या को भी दूर करने के लिए मेथी और मुल्‍तानी मिट्टी का फेस मास्‍क काफी उपयोगी होता है. मेथी में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्‍सीडेंट और एंटी एजिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो चेहरे को मॉइश्चराइज करने के अलावा एक्सफोलिएट भी करता है. जिससे स्किन स्मूथ, टाइट और फर्म दिखती है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें: Face Pack For Summer: गर्मी में इन 4 तरह के फेस पैक का करें इस्तेमाल, स्किन को मिलेगी ठंडक

इस तरह बनाएंइस फेस मास्क को बनाने के लिए आप रात भर 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसे ब्‍लेंड कर लें. अब इसमें 4-5 नीम के पत्ते, 1 छोटा खीरा डालकर दोबारा ब्‍लेंड करें. एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी,आधा चम्मच नींबू का रस और ये ब्लेंड किया हुआ मिश्रण मिला लें. इसे आप कुछ देर के लिए फ्रिज में रखें. अगर ये अधिक गाढा हो गया है, तो आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं. इसे अपने चेहरे पर अच्‍छी तरह से लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर गीले हाथों से चेहरे पर हल्केहाथों से मसाज करें और चेहरे को ठंडे पानी से धो लें.

फिर लगाएं मेथी-एलोवेरा जेल सीरमचेहरे को साफ करने के बाद एनलार्ज पोर्स को मिनिमाइज या कम करने के लिए आप इस सीरम का इस्‍तेमाल करें. मेथी, एलोवेरा जेल,लेमन जेस्ट से बने इस सीरम में विटामिन-C, ,A और E होता है, जो आपके ओपन पोर्स को अनक्लॉग करते हुए डेड स्किन सेल्स को साफ करने का काम करता है.

ये भी पढ़ें: धूप से काली पड़ गई है स्किन तो इन 9 घरेलू नुस्खों से करें टैनिंग को दूर

इस तरह बनाएंइसे बनाने के लिए एक पैन में दो कप पानी गर्म करें. इसमें कुछ नीम के पत्ते, 1 चम्मच लेमन जेस्ट (नींबू का ऊपरी पीला हिस्सा) डालकर तेज आंच पर उबालें. 5 मिनट बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें और इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। जब यह सब आपस में अच्छी तरह मिल जाए, तो इसे एक स्प्रे बॉटल में भरकर रख लें. आप इसे फ्रिज में रखें और फेस मास्क धोने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगा लें. आप लगातार 2 हफ्ते तक इसे करें. ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कम होगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)