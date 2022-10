स्किन केयर में इन नेचुरल चीज़ों का करें इस्तेमाल, चेहरे के ओपेन पोर्स से मिलेगी मिनटों में निजात

Tips to get rid of open skin pores: कई बार खास स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याएं आम हो जाती हैं. वहीं, कई लोगों के चेहरे पर ओपेन पोर्स की समस्या भी आसानी से देखने को मिलती है. ऐसे में ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी त्वचा के ओपेन पोर्स (Open skin pores) को बंद करने में बेअसर साबित हो जाता है. हालांकि, अगर आपके फेस पर भी ज्यादा बड़े ओपेन पोर्स हो गए हैं तो कुछ तरीकों की मदद से आप इन्हें आसानी से क्लीन कर सकते हैं.

दरअसल, स्किन पोर्स तो अमूमन सभी के चेहरे पर होते हैं मगर ऑयली फेस पर ओपेन स्किन पोर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं. वहीं, चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल आने से भी त्वचा के रोमछिद्र बड़े होने लगते हैं, जिसके चलते ओपेन स्किन पोर्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना मुश्किल लगने लगता है. आप चाहें तो कुछ टिप्स ट्राई करके स्किन पोर्स को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं ओपेन स्किन पोर्स को कम करने के तरीकों के बारे में.

ओपेन स्किन पोर्स के कारण

चेहरे के स्किन पोर्स बड़े होने की कई वजहें होती है. जहां चेहरे पर धूल और मिट्टी जमा होने से फेस के स्किन पोर्स खुलने लगते हैं. वहीं कैमिकल युक्त स्किन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी त्वचा के रोमछिद्र बड़े हो जाते हैं. इसके अलावा चेहरे पर एक्सट्रा ऑयल और गलत तरह से मसाज करना भी त्वचा पर ओपेन स्किन पोर्स का कारण बन जाते हैं.

ओपेन स्किन पोर्स को साफ करने के टिप्स

ओपेन स्किन पोर्स में अक्सर ऑयल, डर्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया इक्ट्ठा हो जाते हैं. ऐसे में ओपेन स्किन पोर्स को क्लीन करने के लिए आप कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर सॉफ्ट क्लींजर लगाकर फेस की सफाई कर सकते हैं. ऐसे में दिन में दो बार क्लींजर से चेहरे की सफाई करके माइल्ड फेस वॉश से चेहरे को धो लें. बता दें कि ओपेन स्किन पोर्स को साफ करने के लिए नेचुरल फेस क्लींजर का इस्तेमाल ज्यादा बेस्ट रहता है. तो आइए जानते हैं फेस के लिए कुछ नेचुरल क्लींजर के बारे में.

गुलाब जल का करें इस्तेमाल

ओपेन स्किन पोर्स को क्लीन करने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके लिए कत्थे में आधा चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच लेमन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं. फिर 5 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें. इससे आपके पोर्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे.

दही का करें इस्तेमाल

प्रोटीन रिच दही भी ओपेन स्किन पोर्स को डीप क्लीन करके त्वचा की गंदगी दूर करने में सहायक होती है. इसके लिए दही को डायरोक्ट फेस पर अप्लाई करें और 10 मिनट बाद चेहरे को गीले टॉवेल से पोंछ कर धो लें. इससे आपके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां और फाइन लाइन्स भी कम होने लगेंगी.

आइस क्यूब से बंद होंगे पोर्स

त्वचा के ओपेन स्किन पोर्स को बंद करने के लिए आइस क्यूब का इस्तेमाल भी बेहद असरदार होता है. इसके लिए आइस क्यूब लेकर हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. रोज रात को सोने से पहले 15-20 मिनट तक ये नुस्खा अपनाने से त्वचा के रोमछिद्र बंद होने लगते हैं और आपको स्किन टाइटनिंग में भी मदद मिलती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)