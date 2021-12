नाखूनों के पास की खाल निकलने से हैं परेशान? अपनाएं ये घरेलू उपाय

Tips To Get Rid Of Peeling Skin Near Nails: सर्दियों (Winter) में उंगलियों के नाखूनों (Fingernails) के पास से खाल निकलने की दिक्कत बहुत से लोगों को होती है. ये देखने में तो काफी साधारण (Normal) सी नजर आती है लेकिन कई बार ये कुछ लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि नाखूनों के साइड से निकल रही स्किन के रेशे, जिसको कुछ लोग 'सोनू' कहते हैं. कई बार बहुत ज्यादा दर्द और जलन का अहसास करवाते हैं.