पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रातोंरात दिखेगा असर!

How To Get Rid Of Pimples : फेस्टिव सीजन और वेडिंग (Wedding) फंक्‍शन अटेंड करने के बाद अगर आपके चेहरे पर भी पिंपल्‍स (Pimples) आ जाते हैं तो ये एक आम प्रॉब्‍लम है. पिंपल्‍स अत्‍यधिक अनहेल्‍दी खाना खाने और मेकअप आदि का प्रयोग करने से चेहरे पर हो जाते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए आप कैमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बजाए अगर घरेलू नुस्‍खों का उपयोग करें तो ये स्किन को कम नुकसान पहुंचाते हैं. यही नहीं, इन घरेलू नुस्खों (Home Remedies) को अपनाकर आप रातोंरात इनसे छुटकारा भी पा सकते हैं.