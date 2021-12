बॉडी शेविंग के बाद रेजर रैशेज और दानें करते हैं परेशान? ये आसान और इफेक्टिव टिप्स आज़माएं

How To Get Rid Of Razor Bumps : अनचाहे बालों को बॉडी से हटाने के लिए कई लोग रेजर (Razor) का उपयोग करते हैं. बॉडी शेविंग के लिए ये एक आसान और किफायती तरीका माना जाता है. लेकिन अधिकतर लोगों को रेजर के प्रयोग से स्किन पर रैशेज (Rashes) और रेजर बम्‍प्‍स (Razor Bumps) निकलने की समस्‍या से जूझना पड़ता है. ये स्किन पर पिंपल्‍स जैसे नजर आते हैं और कई बार इनमें इनफेक्‍शन हो जाने की वजह से ये दाग भी छोड देते हैं. ऐसे में आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से इस समस्‍या से निजात पा सकते हैं.