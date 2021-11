अगर बार बार होती है स्किन एलर्जी तो निजात पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू तरीके

Tips to Get Rid of Skin Allergies: कुछ लोगों को अक्सर स्किन एलर्जी (Skin allergies) होती रहती है. जिसकी वजह से त्वचा (Skin) पर जगह-जगह खुजली (Itching) और लाल चकत्ते की दिक्कत हो जाती है. इस दिक्कत से निजात पाने के लिए आप इन घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं. तुलसी की पंद्रह-बीस पत्तियों को धोकर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीसकर पेस्ट तैयार कर लें. फिर इस पेस्ट को एलर्जी वाली जगह पर लगा कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. फिर इसके बाद साफ़ पानी से स्किन को धोकर मुलायम कपड़े से सुखा लें. ऐसा कुछ दिनों तक करने से स्किन एलर्जी से निजात मिल जायेगी.