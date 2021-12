How To Get Rid Of Stress And Anxiety Of Omicron : कोरोना (Corona) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) से एक बार फिर पूरी दुनिया दहशत में आ गई है. अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 400 से अधिक मामले पाए जा चुके हैं. साथ ही, दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की संख्‍या भी तेजी से बढती जा रही है. यही नहीं, कई देशों में तो इससे दर्जनों लोगों की मौत तक हो चुकी है. ऐसी खबरें एक बार फिर लोगों का दिल दहलाने लगी है. अगर आप भी कोरोना के नए वेरिएंट आमिक्रॉन के आतंक से चिंता, तनाव (Stress And Anxiety) और घबराहट महसूस कर रहे हैं तो बता दें कि यह मानसिक स्थिति लोगों को मेंटली सिक बना रही हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को शांत रखने के लिए तनाव और चिंता से जहां तक हो सके खुद को दूर रखें. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह ओमिक्रॉन के डर से खुद को स्‍ट्रेस फ्री बना सकते हैं.

तनाव और एन्‍जाइटी को दूर रखने का साइंटिफिक तरीका

1.टॉक्सिक पॉजिटिविटी से खुद को रखें दूर

ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ऐसी परिस्थितियों में मजे से रहें. स्‍ट्रेस और एन्‍जाइटी होना एक सामान्‍य सी बात है. आप चिंताओं को पूरी तरह से नजरंदाज नहीं कर सकते. ऐसे में अगर आपको कोई जरूरत से अधिक पॉजिटिविटी दिलाने की कोशिश कर रहा है तो आप इससे बचें. आप रिऐलिटी में रहें और परिस्थिति को स्‍वीकार करें. शोधों में पाया गया है कि अगर आप ऐसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी में रहेंगे तो इससे आपके दिमाग पर अधिक प्रेशर पड़ता है और मानसिक विकार बढ़ सकता है. ऐसे में अगर अधिक चिंता हो तो खुद से बात करें और यह मानें कि कभी-कभी चिंता करना सही होता है.

2.सोशल मीडिया पर ना करें फॉलो

बता दें कि सोशल मीडिया पर ज्‍यादातर खबरें फेक आती हैं और इन्‍हें इसलिए बनाया ही जाता है कि लोग पढकर उत्‍तेजित हों. ऐसे में कोरोना से सं‍बंधित सोशल मीडिया की खबरों को पढ़ने से बचें. बेहतर होगा कि आप सोशल मीडिया का उपयोग केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही करें. एक स्टडी में पाया गया है कि कोरोना के इस दौर में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कंटेंट पढ़ा उन्‍हें अधिक चिंता रही.

3.नजरिया बदलें

हर किसी के मन में यह सवाल है कि कोरोना महामारी का अंत कब होगा. हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप कोरोना महामारी को लेकर अपना नजरिया साफ और सकारात्‍मक रखें. आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब कोरोना महामारी खत्‍म होगा तो इसके बारे में आप क्‍या सोचेंगे अथवा वो दिन कैसा होगा जब आप सामान्‍य जीवन जीना शुरू करेंगे.

4.दोस्‍तों परिवारों के टच में रहें

कभी भी अकेले ना रहें. अगर आप अकेले रहेंगे तो अधिक सोचेंगे और आप चिंता में रहेंगे. इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने परिवार या दोस्तों से बात करते रहें. चिंता को दूर रखने के लिए आप बच्चों के साथ खेलें, उन्‍हें कुछ अच्‍छी चीज सिखाएं. नई हॉबीज एक्सप्लोर करें. ऐसा करने से आप चिंताओं से खुद को दूर रख पाएंगे.

5.खुद का रखें ख्‍याल

खुद का ख्‍याल रखें. अपने दिल, दिमाग और शरीर सब का ख्‍याल रखें. जब कुछ बुरा मन में आए तो यह विचार करे कि आपका शरीर या मन क्‍या चाहता है. गहरी सांस लें, कहीं दूर वॉक पर जाएं, गाना सुनें, योगा, मेडिटेशन करें. खुश रहने की कोशिश करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)