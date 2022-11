How to get rid of sunspot : विंटर के मौसम में अक्‍सर हम धूप का सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन अधिक धूप में रहने की वजह से स्किन कुछ एन्‍जाइम एक्टिव हो जाते हैं और यूवी किरणों की वजह से स्किन पर सन स्‍पॉट बनने लगते हैं. ऐसे में ये दाग आसानी से नहीं जाते हैं और चेहरे की सारी खूबसूरती बिगाड़ने लगते हैं. अगर आपके चेहरे या शरीर पर सन स्‍पॉट हो गए हैं तो आप कुछ नेचुरल चीजों की मदद से इनके दाग को कम कर सकते हैं और चेहरे को स्‍पॉटेस बना सकते हैं.

सन स्‍पॉट को दूर करने के नेचुरल उपाय

एलोवेराआप एलोवेरा जेल को चेहरे पर आधे घंटे तक लगाकर रखें और इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से एलोवेरा जेल में मौजूद हीलिंग एलिमेंट धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं और दाग घटने लगते हैं.

नींबूआप एक कप में 3 से 4 चम्‍मच नींबू का रस डालें और कॉटन बॉल की मदद से सन स्‍पॉट वाली जगह पर इसे लगाएं.लगभग 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें. ऐसा रोज करने पर दाग गायब हो जाएगा. लेकिन अगर त्‍वचा सेंसिटिव है तो इसका उपयोग ना करें.

एप्‍पल साइडर विनेगरएक कटोरी में एक चम्‍मच शहद, 4 बड़ा चम्‍मच पानी और 1 चम्‍मच एप्‍पलसाइडर विनेगर डालें. अब इसे पेस्‍ट बनाकर दाग वाली जगह पर लगाएं. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में दाग गायब हो जाएंगे.

ग्रीन टीएक कप उबले पानी में एक सैशे ग्रीन टी डालें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इसे ठंडा होने पर स्किन पर अच्‍छी तरह लगाएं. यह टैनिंग को तेजी से दूर करने का काम करता है.

बेसनदो चम्‍मच बेसन में एक चम्‍मच नींबू का रस, एक चम्‍मच दूध, चुटकी भर हल्‍दी पाउडर मिलाकर पेस्‍ट बनाएं. अब इसे चेहरे पर अच्‍छी तरह लगाएं. यह स्किन को एक्‍सफोलिएट करेगा और चेहरे के दाग को दूर करेगा.

पपीताआप एक कटोरी मे पपीना को टुकड़े कर लें और इसे पिगमेंटेशन पर लगाकर छोड़ दें. 10 से 12 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें. आप इसे सप्‍ताह में 2 बार करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)