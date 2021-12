टॉन्सिल हो गए हैं? न हों परेशान, तुरंत करें घरेलू इलाज

Tips To Get Rid Of Tonsil Problem: सर्दी (Winter) के दिनों में टॉन्सिल (Tonsil) हो जाना एक आम समस्या है, खासकर बच्चों के लिए. जिसकी वजह कई बार बैक्टीरियल इंफेक्शन, तो कभी अनहेल्दी खाना और सर्दी-जुकाम भी होती है. इसके चलते जबड़े के दोनों और दर्द और सूजन हो जाती है. जिससे गले में और कान में दर्द, खाने-पीने में परेशानी और कभी-कभी बुखार जैसी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है.