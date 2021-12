दांतों का पीलापन करना है दूर? घर पर बने इस पाउडर की लें मदद

Tips to Get Rid of Yellow Teeth: दांतों (Teeth) का पीलापन भले ही छोटी बात लगती हो लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफी गंभीर समस्या होती है. कभी-कभी तो पीले दांतों के चलते लोग खुलकर हंसते भी नहीं हैं. हालांकि, दांतों का पीलापन (Yellowness) दूर करने के लिये तमाम कृत्रिम और रासायनिक समाधान मौज़ूद हैं पर वे दांतों की सेहत के लिये हानिकारक (Harmful) भी साबित हो सकते हैं. वहीं दूसरी ओर दांतों का पीलापन दूर करने के लिए कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्ख़े भी मौज़ूद हैं. जिनका दांतों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता.