How To Get Volume In Thin Hair : मौजूदा वक्‍त में हर कोई यह चाहता है कि उसके बाल घने दिखें और बालों में वॉल्‍यूम (Volume) बना रहे. लोग अपने चिपके और पतले बालों (Thin Hair) को लेकर हमेशा यह कल्‍पना करते हैं कि काश कुछ आसान टिप्‍स (Tips) की मदद से बालों में वॉल्‍यूम लाया जा सकता. अगर आप भी अपने सिल्‍की और पतले बालों के लुक को चेंज करना चाहते हैं और घने बालों की चाहत रखते हैं तो इसके लिए आप घर पर कुछ आसान तरीकों की मदद से इनका लुक बदल सकते हैं. यहां हम आपको कुछ आसान से टिप्‍स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप रोजाना के हेयर स्‍टाइल में कुछ बदलाव लाकर बालों के वॉल्‍यूम को बढा सकते हैं.