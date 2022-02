How to grow tej patta plant at home : इन दिनों मसालों के दाम में काफी इजाफा हो रहा है और लोग ऑर्गेनिक मसालों की तरफ रुख कर रहे हैं. मिलावटी सामान से बचने के लिए भी किचन गा‍र्डनिंग (Gardening) का चलन काफी बढ़ गया है. ऐसे में अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और तेज पत्‍ते का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप घर पर तेज पत्‍ते का पौधा (Bay plant) कैसे उगा सकते हैं और उनकी देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं.