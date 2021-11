लैपटॉप पर घंटों काम करने से होने लगा है सिर दर्द तो करें ये उपाय, तुरंत मिलेगा आराम

How to Stop Headaches From Computer Screens : कंप्‍यूटर पर काम करते करते कई बार आंखों (Eyes) और सिर में तेज (Headache) दर्द होने लगता है और हम चाहकर भी काम नहीं कर पाते. लैपटॉप या कंप्‍यूटर पर घंटों काम करने से होने वाले सिरदर्द की सबसे बड़ी वजह दरअसल आई स्‍ट्रेन (Eye Strain) है जो घंटों तक स्‍क्रीन पर फोकस करने की वजह से हो रही है. यह स्‍क्रीन (Screen) की लगातार बढ़ती घटती रोशनी की वजह से और अधिक बढ़ जाती है और सिर दर्द का कारण बनती है.