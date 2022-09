Yoga Tips: मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जरूर करें ये आसन, मेमोरी हो जाएगी सुपरफास्ट

How to improve Mental Health by Yoga: वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखना हर किसी के लिए एक चुनौती बन गया है. इन दिनों लोग शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मेंटल हेल्थ की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं. अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो अपने डेली रुटीन में योग (Yoga) को आज से ही शामिल कर लें. आपको जानकर हैरानी होगी के योग न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि योग मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाकर आपकी जिंदगी को शानदार बना सकता है.

क्या कहते हैं योगाचार्य?

योगाचार्य डॉ. शिव कुमार का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए. इससे वे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहेंगे. उनके मुताबिक ज्यादातर लोग आसन को योग मानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें योग का पूरा फायदा नहीं मिल पाता. उनके मुताबिक मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन लोगों को प्राणायाम, मेडिटेशन और फिर आसन करने चाहिए. हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले हर दिन करीब 60 मिनट का समय निकालना चाहिए. अगर संभव हो तो 90 मिनट तक योग करना चाहिए.

ध्यान और प्राणायाम भी बेहद जरूरी

डॉ. शिव कुमार कहते हैं कि योगासन करते वक्त हमें अपने सांस रोककर रखनी चाहिए और इस दौरान शरीर के प्रमुख 7 बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए. यह बिंदु हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच होते हैं. आसन के अलावा हर दिन ध्यान और प्राणायाम करना बेहद जरूरी होता है. प्राणायाम करने से हमारे दिमाग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट के मुताबिक अधूरा योग करने से शरीर और मन को पूरा फायदा नहीं मिलता. इसलिए वक्त निकालकर योग करना चाहिए.

मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट हैं ये आसन

योगाचार्य के मुताबिक मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए आपको पद्मासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन और गौमुखासन करने चाहिए. अगर आप सही विधि से इन आसनों को प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा. इसके अलावा प्राणायाम में कपालभाति, सूर्यभेदन और भ्रामरी प्राणायाम करने से मेंटल हेल्थ को मजबूती मिलती है. मेडिटेशन की मेंटल हेल्थ में अहम भूमिका होती है और हर दिन करीब 20 से 30 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए.

