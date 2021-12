बच्चों के साथ टीवी देखते टाइम बात करने से बढ़ती है उनकी जिज्ञासा- स्टडी

How to Increase Curiosity In Kids: एक ताजा स्टडी में बताया गया है कि यदि टीवी देखते समय बच्चों से बातचीत जारी रखी जाए तो उनमें जिज्ञासा (Curiosity) बढ़ती है और इस तरह उसके नकारात्मक प्रभावों (Negative effects) को कम किया जा सकता है. ये रिसर्च पीएलओएस वन (PLOS One) जर्नल में प्रकाशित हुई है. इस स्टडी में बताया गया है कि स्कूल जाना शुरू करने से पहले यदि माता-पिता बच्चों के साथ टीवी देख रहे हों, उस समय उनसे बातें करना जारी रखें, तो उन बच्चों के स्कूल जाने पर जिज्ञासा का लेवल उन बच्चों की तुलना में ज्यादा होता है, जो अकेले ही टीवी देख रहे होते हैं.