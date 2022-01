बढ़ती उम्र में बॉडी और ब्रेन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी, एक्सपर्ट्स ने बताए अहम टिप्स

Senior Citizens How To Keep Body And Brain Healthy : बढ़ती उम्र में बॉडी और ब्रेन को हेल्दी रखना जरूरी है. दैनिक भास्कर अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छपी न्यूज रिपोर्ट में अमेरिका के हेल्थ कॉलमिस्ट (columnist) ने कुछ टिप्स के जरिए बताया है कि वरिष्ठ नागरिक शरीर और ब्रेन को कैसे हेल्दी रखें. इस रिपोर्ट में हेल्थ कॉलमिस्ट खुद जेन ब्रूडी (Jane Brody) 80 साल की हो चुकी हैं. स्टीवन पेट्रो की किताब 'स्टुपिड थिंग्स आई वॉन्ट डू ह्वेन आई गेट ओल्ड (Stupid Things I Want To Do When I Get Old)' से प्रभावित होकर उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई. और तय किया कि उन्हें क्या करने की जरूरत नहीं है. मतलब बाल रंगना, दर्द और पीड़ा के बारे में दूसरों से बात करना आदि और ऐसा क्या है जिसे वे अपनी इच्छा के विपरीत (जैसे अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकलना) भी छोड़ देंगी.