बारिश के मौसम में बच्चों को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

Tips To Keep Children Healthy In Rainy Season: बारिश के मौसम (Rainy season) में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, सर्दी और जुकाम जैसी कई बीमारियां (Diseases) सर उठाने लगती हैं और ये केवल बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों (Children) को भी काफी परेशान करती हैं. इसलिए ज़रूरी है कि इस मौसम में बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाये, जिससे उनकी हेल्थ बेहतर बनी रह सके. बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए इस मौसम में उनको ऑयली और जंक फ़ूड खाने से रोकें और उनकी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करें. साथ ही उनकी देखरेख के लिए ये कुछ और तरीके भी अपनायें. अब बारिश के इस मौसम में बच्चों को हेल्दी बनाये रखने के लिए आप किन तरीकों को अपना सकते हैं, आइये जानते हैं.

बच्चों को सही कपड़े पहनायें

बारिश के मौसम में तापमान में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं साथ ही मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है. इसलिए बच्चों को ऐसे कपड़े पहनायें जिससे उनके हाथ-पैर भी ढके रह सकें. साथ ही बच्चों को हल्के यानी कॉटन के कपड़े पहनायें और तापमान के अनुसार चेंज भी करते रहें.

बच्चों को मच्छरों से बचायें

बारिश के मौसम में बच्चों को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए उनको फुल कपड़े पहनायें साथ ही कमरे में मॉस्कीटो लिक्विड का इस्तेमाल करते रहें. मच्छरों को भगाने के लिए आप घर में मच्छर भगाने वाले पौधे भी लगा सकते हैं.

बच्चों को रोज नहलायें

कई लोग सोचते हैं कि बारिश के मौसम में बच्चों को रोज़ नहीं नहलाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. बच्चों को इंफेक्शन से बचाने के लिए रोज़ाना नहलाना ज़रूरी है. इसके साथ ही नहलाने से पहले बच्चों की मालिश करना भी ज़रूरी है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को नहलाने के लिए तापमान के अनुसार पानी ठंडा या गर्म इस्तेमाल करें.

हेल्दी डाइट दें

बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे. लेकिन ये तभी संभव है जब उनका इम्यून सिस्टम मज़बूत हो. इसके लिए आप बच्चों को जंक फ़ूड खाने से रोकें और उनको हेल्दी डाइट दें. इसके लिए उनके खाने में फल, दालें और हरी सब्ज़ियों को भी शामिल करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)