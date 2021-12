New Year 2022: अपनों की सेफ्टी के लिए न्यू ईयर पर इन खास बातों का रखें ख्याल

New Year 2022: आने वाला नए साल (New year) का पहला या दूसरा दिन ही नहीं, बल्कि पूरा साल आपके लिए खुशियों भरा गुजरे और आप सेहतमंद (healthy) और सुरक्षित रहें, हम आपके लिए ऐसी कामना करते हैं. लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातों का ख्याल रखने की जरूरत है. आने वाले वर्ष 2022 में आप और आपके अपने पूरी तरह से सिक्योर (secure) रहें इसके लिए आपको यहां बताये जा रहे कुछ मामूली से टिप्स को फॉलो करना होगा.

आइये जानते हैं कि खुद को और अपने अपनों को सिक्योर रखने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है. बता दें कि ये चीजें बहुत बड़ी या मुश्किल नहीं हैं, बस इन चीजों के लिए आपको खुद को और अपने अपनों को इन चीजों के लिए केवल थोड़ा सा पुश करना होगा.

Tips to keep yourself safe- सेनेटाइजर थमायें

अगर आप चाहते हैं कि नया साल आपके और आपके अपनों के लिए सुरक्षित तरह से गुजरे, तो आपको एक बार फिर से सेनेटाइजर के इस्तेमाल के लिए अपने अपनों को समझाना होगा और उनके हाथों में सेनेटाइजर थमाना होगा. जिससे कहीं जानें और कहीं से आने पर सेनेटाइजर इस्तेमाल कर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें.

मास्क न भूलें

केवल नए साल की शुरुआत में ही नहीं बल्कि पूरे साल आप अपने और अपनों को सेफ रख सकें. इसके लिए आपको मास्क लगाने और लगवाने की आदत भी फिर से डालनी होगी. इसलिए जब भी बाहर जाएं तो अपनों के हाथ में मास्क जरूर थमाएं.

एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें

आपका पूरा साल सुरक्षित और खुशियों भरा गुजरे इसके लिए अपने अपनों को एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करते रहें. घर में रहने वाले सदस्यों को जिस भी तरह से पसंद आये, उस तरह से एक्सरसाइज, योग, एरोबिक्स जैसी चीजों को करने के लिए कहें. इतना ही नहीं रोजाना उनके साथ इन गतिविधियों में शामिल होकर खुद को और उनको इसकी आदत डलवाएं. इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी और आपको इंफेक्शन का खतरा नहीं होगा.

हेल्दी डाइट की आदत डालें

अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए हेल्दी खाने की आदत डालें. इसके लिए आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें जो टेस्टी भी हों और सेहत के लिए फायदेमंद भी हों. जिससे आप सबकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद मिल सके.