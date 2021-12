प्रेग्नेंसी के दौरान दिखना चाहती हैं फैशनेबल? Baby Bump के साथ पहनें ऐसे कपड़े

How To Look Fashionable During Pregnancy: प्रेग्नेंसी (Pregnancy) एक लड़की की लाइफ का वह हिस्सा होता है जो उसको एक अलग ही खूबसूरत एहसास देता है. प्रेग्नेंसी में कई सारे हार्मोनल (Hormonal) और शारीरिक बदलाव होते हैं. ऐसे मैं होने वाली मां को अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इन सबके बीच आरामदायक महसूस करने के लिए ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं और डॉक्टर भी आपको ऐसे कपड़े पहनने से मना करते हैं जो बेबी बंप (Baby Bump) के लिए परेशानी का सबब बनें.

आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहें हैं जिसके जरिए आप अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान फैशन के साथ अप टू डेट भी रह सकती हैं और फैशनेबल दिख (Tips To Look Fashionable During Pregnancy) सकती हैं

प्लाज़ो विद श्रृग

प्रेग्नेंसी के दौरान चौथे महीने से महिलाओं के शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है. इस बीच हल्का-हल्का बेबी बंप (Baby bump) दिखने लगता है ऐसे में आप टाइट जींस नहीं पहन सकतीं, लेकिन आप एंकल लेंथ श्रग के साथ प्लाज़ो पहनकर इस लुक को एंजॉय कर सकती हैं.

इसे भी पढ़ें : केवल मिठास ही नहीं, कई और चीजों के काम आती है चीनी, जानिए इस्तेमाल के तरीके

अंब्रेला फ्रॉक

अंब्रेला फ्रॉक इन दिनों वापस ट्रेंड में है. एंकल लेंथ अंब्रेला फ्रॉक पहन कर आप इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी कैरी कर खुद को ट्रेडिशनल लुक दे सकती हैं और शाम की किसी भी फंक्शन को अटेंड कर सकती हैं. इस लुक में आप काफी फैशनेबल दिखेंगी.

लॉन्ग शर्ट विद पेरेला ट्राउजर

अगर आपका बेबी बंप ज्यादा दिखने लगा है और आप फॉर्मल्स पहनना चाहती हैं. तो इस लिस्ट में आप लॉन्ग शर्ट और बिना इलास्टिक वाला पेरेला ट्राउजर पहनकर खुद को एग्जिक्यूटिव लुक दे सकती हैं. इसके साथ आप फ्लैट सैंडल्स भी पहन कर सकती हैं.

इसे भी पढ़ें : मधुमक्खियों ने अगर घर में लगा लिया हो छत्ता तो इस तरह से पाएं इनसे निजात

टी-शर्ट और कार्गो

अगर आपका इस दौरान पिकनिक मनाने का मन है और आप खुद को स्पोर्टी लुक देना चाहती हैं तो इसके लिए आप लूज़ टी शर्ट और कार्गो पैंट पहन कर जा सकती है ध्यान रहे कि आप ट्राउज़र का एक साइज बड़ा लें इससे आपके बेबी बंप पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

कॉटन की साड़ी

साड़ी हर फंक्शन में एलिगेंट लुक देने का काम करती है. बात अगर प्रेग्नेंसी की हो तो इसमें भी आप साड़ी पहन सकती हैं. जिसका फैब्रिक कॉटन का हो, चंदेरी कॉटन, जूट कॉटन या कॉटन सिल्क. इस टाइप के फैब्रिक वाली साड़ी आप पहन कर ओपन पल्लू रख सकती है. जो आपको फुल कॉन्फिडेंस से भर देगा ऐसी साड़ी अवॉइड करें जिससे आपकी बॉडी शेप दिखे.

इन टिप्स को फॉलो कर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी फैशनेबल दिख सकती हैं और लोगों को अचंभित कर सकती हैं कि वाकई प्रेग्नेंसी एक मजबूरी नहीं बल्कि खुशियों की सौगात है.