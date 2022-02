खूबसूरत बालों के लिए घर पर बनाएं एलोवेरा ऑयल, जानें इसे बनाने और इस्तेमाल का सही तरीका

How To Make Aloe Vera Oil At Home : बालों (Hair) को मॉइश्चराइज करने के लिए आप एलोवेरा के तेल (Aloe Vera Oil) का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बालों को नैचुरल (Natural) तरीके से नरिश और हाइड्रेट करता है जिससे बाल रूखे (Dry) और फ्रिजी नहीं होते. अगर आपके स्कैल्प साफ नहीं होते तो रूसी और खुजली जैसी समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है. एलोवेरा आपके स्कैल्प से मृत परतों को हटाने में मदद करता है. ये एक प्राकृतिक क्लींजर के रूप में भी काम करता है और स्कैल्प पर जमा सभी गंदगी को आसानी से हटाता है. आप एलोवेरा ऑयल घर पर भी बना सकते हैं.