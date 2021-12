सर्दियों में छोटे बच्चे रातभर जगाते हैं तो अपनाएं ये 5 टिप्स, सुकून भरी आएगी नींद

How To Make Baby Sleep In Winter: सर्दी (Winter) के मौसम में कई बार रात में पेट में दर्द, बदन दर्द, सफोकेशन या गीले डाइपर आदि के कारण भी छोटे बच्‍चे (Babies) बार-बार उठ जाते हैं और रोने लगते हैं. रात को बेहतर नींद (Sleep) ना होने से बच्‍चे दिन रात असहज महसूस करते रहते हैं और चिड़चिड़ाते रहते हैं. ऐसे में जरूरी है कि उनके रात की नींद सुकून भरी हो. अगर आपका बच्‍चा भी इन दिनों रात भर जागता है और अत्‍यधिक रोता है तो कुछ आसान से टिप्‍स (Tips) के जरिए आप विंटर में अपने नवजात को सुकूल भरी नींद दे सकते हैं.