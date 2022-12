How To Make Cuticle Oil At Home: अगर आपके नाखून हेल्‍दी हैं तो उन पर एक अलग ही शाइन होता है और आपको नेल पेंट लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती. दरअसल कई महिलाएं लंबे समय तक अपने नाखूनों पर नेलपेंट लगाकर रखती हैं. इसकी वजह से नाखून की सतह डल और दागदार बन जाती है. यही नहीं, विंटर में कई बार नाखूनों के आसपास की स्किन ड्राई हो जाने की वजह से निकलने लगती हैं और कई बार तो इनमें दर्द भी महसूस होने लगता है. इन समस्‍याओं को दूर करने के लिए आप घर पर आसानी से क्‍यूटिकल ऑयल लगाकर इन्‍हें ठीक कर सकते हैं. इनके इस्‍तेमाल से स्किन और नाखून दोनों ही हेल्‍दी और शाइनी बनते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर किस तरह से क्‍यूटिकल ऑयल बना सकते हैं.

क्‍यूटिकल ऑयल बनाने का तरीका

पहला तरीका एक छोटी सी बोतल में एक कैप्‍सूल विटामिन ई का तेल, एक चम्‍मच कोकोनट ऑयल और 4 से 5 बूंद लैवेंडर ऑयल को डालें और अच्‍छी तरह से मिला लें. अब इस बोतल को बंद कर गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबोकर रखें. ऐसा करने से तेल पिघल जाएंगे और अच्‍छे से मिल भी जाएंगे. अब आप इन्‍हें नॉर्मल टेंपरेचर में स्‍टोर कर लें. आपका क्‍यूटिकल ऑयल तैयार है.

दूसरा तरीका एक बोतल में एक चम्‍मच कैस्‍टर ऑयल और एक चम्‍मच वर्जिन कोकोनट ऑयल डालें और इसे अच्‍छी तरह से मिलाएं. अगर ये नहीं मिल रहा है तो इन्‍हें गर्म करें जिससे ये पिघलकर मिल जाएं. अब आप इन्‍हें आसानी से अपने नाखूनों पर लगा सकते हैं.

तीसरा तरीका एक कटोरी में आधा चम्‍मच बादाम का तेल, एक कैप्‍सूल विटामिन ई ऑयल, दो चम्‍मच वर्जिन ऑलिव ऑयल, 4 से 5 बूंद लेमन एसेंशियल ऑयल और 4 से 5 बूंद ही लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को डालकर अच्‍छी तरह से मिला लें. आप इसे एक कंटेनर में स्‍टोर कर सकते हैं.

कैसे करें इस्‍तेमाल आप जब भी हाथ को साफ करें तो पोछने के बाद नाखूनों पर इन्‍हें लगा लें और हल्‍के हाथों से मसाज करें. .(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)