40 की उम्र में चाहिए 25 वाली एनर्जी? ये घरेलू नुस्खा आएगा काम

How To Make Energy Drink At Home: आजकल की व्यस्त और आपाधापी भरी जीवन-शैली की वज़ह से थकान और कमजोरी (Weakness) की समस्या बढ़ती जा रही है. ऐसा होने पर लोग अक्सर तरह-तरह की दवाओं का सेवन करते हुए उन ही पर निर्भर (Depend) हो जाते हैं. जिसके चलते यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जाती है. हालांकि, कुछ ऐसे सुरक्षित घरेलू उपाय भी मौज़ूद हैं जिनसे थकान और कमजोरी की यह दिक्कत (Problem) काफी हद तक दूर की जा सकती है. दूध को मखाने और छुआरे के साथ लेने का नुस्ख़ा भी इन ही कारगर उपायों में से एक है.