मिलावटी मेहंदी से बालों को बचाना है, तो घर पर बनाएं हिना पाउडर

How To Make Henna Powder From Leaves : अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं या बालों में ड्राइनेस की समस्‍या हो रही है तो बाजार से हिना पाउडर (Henna Powder) खरीदने से बेहतर होगा कि आप घर पर खुद से हिना पाउडर बनाएं और इसका अलग अलग तरीके से इस्‍तेमाल करें. इसके लिए आपको सबसे पहले हिना यानी कि मेहंदी के पत्‍तों को ढूंढना होगा. इन पत्‍तों को अगर आप सुखाकर पाउडर बना लें तो आप साल भर इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्‍ट पा सकते हैं.