सर्दियों में मिलने वाली फ्रेश मेथी साग से इस तरह बनाएं कसूरी मेथी, सालभर बढ़ाएगी खाने का जायका

How To Make Kasturi Methi: सर्दियों (Winter) में तरह-तरह के साग और सब्जियों बाजार में आती हैं. पालक, बथुआ से लेकर मेथी साग तक आसानी से हर जगह उपलब्‍ध होता है. ऐसे में हरी पत्‍तेदार मेथी साग के पराठे, पूरियां, सब्‍जी आदि विंटर में लोग खूब आनंद लेकर खाते हैं. आप इसे साल भर प्रयोग में लाने के लिए सुखाकर कसूरी मेथी (Kasturi Methi) भी बना सकते हैं. इन्‍हें स्‍टोर करना काफी सिंपल भी है. यहां हम आपको कसूरी मेथी बनाने और साल भर (Whole Year) के लिए स्‍टोर करने का सही तरीका बता रहे हैं.