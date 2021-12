How To Make Lip Balm At Home: विंटर (Winter) में होंठों (Lips) का फटना एक आम बात है. कई बार होंठ इतने ज्‍यादा फटने लगते हैं कि यहां की स्किन की पपड़ियां निकलने लगती हैं और कई बार तो खून तक आ जाता है. होंठों के फटने से कई बार तेज दर्द भी होने लग जाता है. ऐसे में आप लिप बाम की मदद से अपने होंठों की त्‍वचा को सॉफ्ट (Soft Skin) रख सकते हैं और इन्‍हें फटने से बचा सकते हैं. बता दें कि होंठ शरीर का एक ऐसा हिस्‍सा है जहां ब्‍लड सर्कुलेशन बहुत ही धीमा होता है और यहां के ऑयल ग्‍लैंड भी एक्टिव नहीं होते. ऐसे में होंठों की त्‍वचा की खास देखभाल करने की जरूरत पड़ती है.

सर्दियों में अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो भी होंठ फटने लगते हैं. ऐसे में होंठों को फटने से बचाने के लिए लोग अलग-अलग तरीके आजमाते हैं. हांलाकि, मार्केट में मिलने वाला लिप बाम (Lip Balm) काफी फायदेमंद साबित होता है लेकिन अगर आप घर पर लिप बाम को बनाकर प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आप अपने फेवरेट फ्लेवर (Different Flavor) वाले लिप बाम को आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि हम घर पर अपने फेवरेट फ्लेवर वाले लिप बाम कैसे बना सकते हैं.

घर पर बनाएं अपना फेवरेट लिप बाम (How To Make Lip Balm At Home)

1.चॉकलेट लिप बाम

अगर आपको चॉकलेट (Chocolate) फ्लेवर वाला लिप बाम पसंद है तो आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपके चॉकलेट, वैक्स और न्यूटेला की जरूरत पड़ेगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट को वैक्स के साथ पिघलाएं और इसमें न्यूटेला मिलाएं. जब ये अच्‍छी तरह से मिक्‍स हो जाए तो एक छोटी सी डिबिया में इसे डालें और टाइट बॉक्स में बंद करने के बाद फ्रिज में रख दें. कुछ घंटे बाद इसे आप प्रयोग कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : बड़े काम के हैं ये होममेड डार्क सर्कल्स आई पैक, जानें इसे बनाने का तरीका और फायदे

2.लेमन लिप बाम

लेमन (Lamon) लिप बाम बनाने के लिए आपको चाहिए पैट्रोलियम जैली, शहद और नींबू. अब आप एक कप में पैट्रोलियम जैली लें और इसे माइक्रोवेव में रखें. जब ये मेल्‍ट हो जाए तो इसमें नींबू और शहद मिला लें. अब इसे छोटी सी डिबिया में रखकर फ्रिज में रखें. ठंडा होने पर प्रयोग में लाएं.

3.रोज बाम

अगर आपको रोज (Rose) की खुशबू पसंद है तो आप इसका लिप बाम (Lip balm) बना सकते हैं. सबसे पहले गुलाब की पत्तियों को एक कटोरी में पीसकर रखें और इसमें बादाम का तेल, शीया बटर और बी-वैक्स मिलाएं. इसे माइक्रोवेव में गर्म करें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें. जमने के बाद इसका प्रयोग करें.

4.चुकंदर लिप बाम

अगर आपको टिंटेड लिप बाम चाहिए जिससे होठों पर थोड़ा कलर भी आए तो आप चुकंदर (Beetroot) का इस्‍तेमाल करें. सबसे पहले चुकंदर को मैश करें और सूती कपड़े की मदद से उसका रस निकाल लें. अब इस रस में कोकोनट ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल मिला लें. इन्हें अच्छे से मिलाकर एक डिब्बी में रखें और फ्रिज में रख दें. जब चाहें प्रयोग करें.

इसे भी पढ़ें : चेहरे पर नेचुरली बढ़ाना है ग्‍लो तो करें स्किन फास्टिंग, जानें इसके फायदे

5.ग्रीन टी लिप बाम

ग्रीन टी (Green Tea) लिप बाम बनाने के लिए नारियल तेल को गर्म करें और उसमें ग्रीन टी डुबाएं. इसे दोबारा माइक्रोवेव में रखें. गर्म हो जाने पर इसमें बी-वैक्स भी मिला लें. ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखे. जरूरत के हिसाब से लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)