अगर न इस्तेमाल करना चाहें रेडिमेड पील ऑफ मास्क, तो घर पर ऐसे करें तैयार

Peel Off Mask For Winter Skin Care: सर्दियों (Winter) के मौसम में लोग स्किन केयर (Skin care) के लिए तरह-तरह के रेडीमेड महंगे पील ऑफ मास्क (Peel Off Mask) की मदद लेते हैं. लेकिन इसके बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए इन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में आप कुछ घरेलू पील ऑफ मास्क की मदद ले सकते हैं. ये बनाने और इस्तेमाल करने में तो आसान हैं ही. साथ ही ये काफी किफायती भी हैं और स्किन को बेहतर रिजल्ट्स भी देते हैं.