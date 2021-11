How To Make Petha At Home : पेठा (Petha) का नाम आते ही मुंह में पानी आना लाजमी है. इस स्‍वादिष्‍ट मिठाई (Sweet) की खासियत ये है कि इसे आप घर (At Home) पर बनाकर साल भर के लिए स्‍टोर कर सकते हैं. पेठा बनाने के लिए कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि ये नॉर्मल कद्दू नहीं होता बल्कि यह खास सफेद रंग (Ash Gourd) के कद्दू से तैयार किया जाता है. स्थानीय भाषा में इसे कुम्हड़ा या पेठा कहा जाता है. इसे आप घर पर भी बना सकते हैं. पेठे में नेचुरल मिठास होती है जो बिना चीनी के भी मीठा लगता है. आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ.