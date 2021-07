Rose Water: इन आसान तरीकों से घर पर बनाएं गुलाब जल

How To Make Gulab Jal At Home: गुलाब के फूल अपनी खुश्‍बू और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. इनकी खासियत यह है कि ये कई तरह से उपयोगी होते हैं. जहां इनका धार्मिक महत्‍व है, वहीं गुलाब के फूलों से गुलकंद भी बनाया जाता है, जो खाने में बेहद स्‍वादिष्‍ट और सेहत के नजरिये से भी बहुत फायदेमंद होता है. इसके अलावा इससे शर्बत भी बनाया जाता है. वहीं गुलाब की पत्तियों का इस्‍तेमाल आयुर्वेद (Ayurveda) में भी किया जाता है. साथ ही इनसे गुलाब जल भी बनाया जाता है, जो त्वचा के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. इसके इस्‍तेमाल से स्किन (Skin) तरोताजा बनी रहती है. साथ ही यह स्किन क्‍लीन करने के काम भी आता है. वहीं इसका इस्‍तेमाल फेसपैक (Facepack) में भी किया जाता है. इसके अलावा ये आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

वैसे तो गुलाब जल बाजार में आसानी से मिल जाता है, मगर आप घर पर भी इसे तैयार कर सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए ज्‍यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. बस एक बर्तन और गुलाब की पत्तियों से ही आप गुलाब जल तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी घर पर गुलाब जल तैयार करना चाहते हैं तो जानिए गुलाब जल बनाने का आसान तरीका-

ऐसे बनाएं गुलाब जल

गुलाब जल बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब के ताजा फूल लें और इनकी पंखुड़ियों को तोड़ कर अलग कर लें. फिर इन्‍हें धोकर रख लें. इसके बाद एक बर्तन में एक गिलास पानी गरम कर लें. इसके बाद इस उबलते पानी में गुलाब की पंखुड़ियों को डाल दें और उबलने दें. थोड़ी देर उबलने के बाद गुलाब की पंखुड़ियां अपना रंग छोड़ने लगेंगी और ये सफेद रंग की नजर आने लगेंगी. जब ये अच्‍छी तरह उबल जाएं तो इस पानी को साफ और सूती कपड़ा रख कर छान लें. फिर इसे साफ बोतल में भर कर रख लें. अब आप इसे अपनी स्किन के लिए इस्‍तेमाल में ला सकते हैं.