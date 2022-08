How To Make Sheet Mask At Home: पिछले कुछ दिनों में शीट मास्‍क कॉस्‍मेटिक फील्‍ड में काफी पॉपुलर हो रहा है. एडवांस स्किन केयर के लिए लोग इसका खूब इस्‍तेमाल कर रहे हैं. लोग अपने स्किन टेक्‍सचर के हिसाब से इसे बाजार से खरीदते हैं और घर पर आसानी से इसका इस्‍तेमाल करते हैं. इसकी मदद से बेहतर तरीके से स्किन को हाइड्रेट रखा जा सकता है. वैसे तो बाजार से आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये फेस शीट मास्‍क खरीद सकते हैं, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं कि हर बार इन्‍हें खरीदना कई बार पैसों की बर्बादी लगती है. ऐसे में अगर आप मुफ्त में इन महंगे शीट मास्‍क का इस्‍तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन्‍हें घर पर भी बना सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप इसे घर पर किस तरह बनाएं, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो और भरपूर पोषण भी मिले.

इसे भी पढ़ें: आपकी खूबसूरती को निखारेंगे घर पर बने ये कॉफी फेस पैक, ऐसे करें तैयार

ग्‍लोइंग स्किन के लिए ऐसे बनाएं शीट मास्‍क

राइस वॉटर शीट मास्‍कइसे बनाने के लिए आप सबसे पहले आधा कप चावल को पानी से धोकर रातभर के लिए रख दें. अब अगली सुबह इसका पानी हटाकर रखें. इस पानी में आप मलमल के कपड़े को आधे से एक घंटे के लिए डुबोएं और आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखें. फिर अपने चेहरे को अच्‍छी तरह से साफ कर इस शीट को चेहरे पर लगा लें. 20 मिनट बाद मास्क हटाएं और चेहरे को हल्के हाथों से मसाज करें. फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वर्क फ्रॉम होम है तो ऐसे सजाएं ऑफिस कॉर्नर आगे देखें…

इसे भी पढ़ें: स्किन को सन डैमेज से बचाना है तो करें ग्रीन कॉफी का प्रयोग, एजिंग की समस्‍या भी रहेगी दूर

ऐलोवेरा शीट मास्कएक बाउल में ताजा एलोवेरा को काटें और इसके जेल को इसमें रखें. इसे अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए इसके साथ तरबूज के रस को मिला लें. अब इस मिश्रण को फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दें. इसके साथ मलमल के कपड़े या फिर कॉटन ड्राई शीट को ज़रूर डुबो दें. फिर चेहरे को साफ कर इसे अपने चेहरे पर अच्‍छी तरह से लगा लें. 20 मिनट बाद चेहरे से इस शीट को उतारें और हल्‍के हाथों से 5 मिनट मसाज करें. फिर चेहरे को ठंडे पानी से अच्‍छी तरह धो लें. इसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर या सीरम लगाएं. चेहरे पर नेचुरल ग्‍लो नजर आएगा.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)