नेचुरल चीजों से घर पर बनाएं सनस्क्रीन, धूप और प्रदूषण से बचेगी स्किन

How To Make Sunscreen At Home: धूप और प्रदूषण से बचाव के लिए स्किन पर सनस्‍क्रीन का इस्‍तेमाल किया जाता है. सनस्‍क्रीन त्‍वचा को यूवी किरणों के नुकसान से बचाता है. हालांकि कैमिकलयुक्‍त सनस्‍क्रीन अगर स्किन पर अधिक देर तक रह जाए तो स्किन को नुकसान भी हो सकता है. यही वजह है कि कई लोग सनस्‍क्रीन लोशन के इस्‍तेमाल से बचते हैं. लेकिन क्‍या हो अगर आप नेचुरल चीजों से खुद अपना सनस्‍क्रीन बनाना सीख लें? जी हां, आप घर पर मौजूद कुछ नेचुरल चीजों से होममेड सनस्क्रीन बना सकते हैं. इसकी खासियत ये है कि इनके इस्‍तेमाल से आपकी स्किन को थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा और आपकी स्किन ग्‍लोइंग भी रहेगी. तो आइए जानते हैं कि आप होममेड सनस्क्रीन किस तरह बना सकते हैं.

होममेड सनस्‍क्रीन बनाने की सामग्रीकोकोनट ऑयल- 1 चौथाई कपरेस्पबेरी ऑयल- 1 टेबल स्पूनकैरेट सीड ऑयल- तेल 1 टेबल स्पूनजिंक डाइऑक्साइड- 2 टेबलस्पूनऑलिव ऑयल- आधा कपशीया बटर- 2 टेबलस्पूनवैक्स- 1 चौथाई कप.

होममेड सनस्क्रीन बनाने का तरीकाएक कटोरे में ये सारी सामग्री को रखें. केवल जिंक ऑक्साइड को अभी इसमें ना डालें. अब चम्मच की मदद से उसे अच्‍छी तरह से फेट लें. अब एक तवे को आंच पर रखें और उस तवे पर कटोरे को रख दें. ऐसा करने से कुछ देर में सारी सामग्री पिघलने लगेगी. बीच बीच में हिलाते रहे जिससे सभी आपस में अच्‍छी तरह मिल जाएं और नीचे से जले नहीं. जब सारी सामग्री पिघलकर मिक्‍स हो जाए तो आंच से उतार लें. अब इसमें जिंक ऑक्साइड डालें और अच्‍छी तरह से मिलाएं. ठंडा होने के लिए रूम टेंपरेचर में इसे कुछ देर रखें. कुछ देर बाद जब ये ठंडी हो जाए तो इसे किसी कांच के कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखें. अब जब भी आप बाहर जाएं तो इसे बिना किसी चिंता के चेहरे और हाथ पर लगाएं. घर पर बनाई गई यह नेचुरल होममेड स्किन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

इन बातों का रखें ख्‍याल –इस्‍तेमाल करने से पहले पैच टेस्‍ट जरूर कर लें.–अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसका इस्‍तेमाल ना करें.–जिंक ऑक्साइड स्किन पर एलर्जी कर सकता है. –पहली बार थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें.-यह वाटरप्रूफ सनस्क्रीन नहीं है और पसीना आने पर ये हट सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)