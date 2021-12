How to Pick the Right Foundation for Your Skin Type : कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मेकअप (Makeup) करते ही उनके चेहरे पर एक्‍ने या पिंपल्‍स (Pimples) आ जाते हैं. यही नहीं, कई बार तो फाउंडेशन (Foundation) के प्रयोग से चेहरे पर रैशेज और खुजली तक होने लगती है. ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप (Skin Type) के अनुसार ही फाउंडेशन का चुनाव करें. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप फाउंडेशन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए किस तरह फाउंडेशन का चुनाव कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि अपने लिए परफेक्‍ट फाउंडेशन का चुनाव कैसे करें.