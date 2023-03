होली पर पार्टी करने का है प्लान, 5 तरीकों से बनाएं जश्न को शानदार, लोग सालों साल याद रखेंगे सेलिब्रेशन

How to plan Holi Party at Home: होली का पर्व कई लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होता है. ऐसे में होली को यादगार बनाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. वहीं होली सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग पार्टी भी प्लान करते हैं. ऐसे में अगर आप भी होली पर पार्टी (Holi party) रख रहे हैं. तो कुछ आसान तरीकों से आप होली के जश्न को शानदार बना सकते हैं. जिससे लोग इस होली सेलिब्रेशन को सालों साल याद रखेंगे.

होली के त्योहार पर लोगों को ढेरों काम होते हैं. स्वादिष्ट पकवान बनाने से लेकर होली की तैयारियों तक सब कुछ परफेक्ट करना आसान नहीं होता है. ऐसे में आपकी एक गलती से फेस्टिवल का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है. तो आइए हम आपको बताते हैं होली पर पार्टी प्लान करने के कुछ टिप्स, जिसे ध्यान में रखकर आप होली को सभी के लिए स्पेशल बना सकते हैं.

कलरफुल कार्ड्स डिजाइन करें

होली पार्टी में लोगों को इनवाइट करने के लिए आप रंग-बिरंगे कार्ड्स बना सकते हैं. वहीं होली के इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए आप बच्चों की भी मदद ले सकते हैं. साथ ही फैमिली के लिए एक स्पेशल कार्ड बनाकर आप उन्हें खास तरीके से होली पार्टी में शामिल होने का न्यौता दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 5 ठंडाई जो होली का जमा देंगी रंग, अलग-अलग फ्लेवर का स्वाद अगले साल तक रहेगा याद, ये रहा बनाने का तरीका

ड्रेस कोड डिसाइड करें

होली पार्टी को मजेदार बनाने के लिए आप ड्रेस कोड भी डिसाइड कर सकते हैं. ऐसे में सेम कलर और सेम पैटर्न के कपड़े चुनकर आप होली पार्टी को यूनीक रंग दे सकते हैं. साथ ही कपल्स के लिए आप मैचिंग ड्रेस कोड भी डिसाइड कर सकते हैं.

सभी को दें खाने की जिम्मेदारी

होली पार्टी में सभी गेस्ट को टेस्टी फूड सर्व करना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है. ऐसे में आप पॉटलक मेथेड ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए पार्टी का मेन्यू कार्ड तैयार करें और फिर सभी गेस्ट को एक-एक डिश बनाने के लिए कह दें. इससे सभी गेस्ट होली पार्टी में डिफरेंट वैरायटी के फूड सर्व कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: बच्चा करे होली खेलने की जिद, तो जरूर रखें इन 5 बातों का ख्याल, तभी बेफिक्र होकर मना सकेंगे त्योहार

ड्रिंक्स का खास ख्याल रखें

होली पार्टी को खास बनाने के लिए आप मेन्यू में कुछ ड्रिंक्स एड कर सकते हैं. ऐसे में गेस्ट को ठंडाई सर्व करना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है. वहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस के साथ आप मेहमानों के सामने डिफरेंट ड्रिंक्स पेश कर सकते हैं.

होली के मेन्यू में शामिल करें ये स्नैक्स आगे देखें…

मनोरंजन को ना करें नजरअंदाज

मनोरंजन के बिना होली पार्टी की रौनक अधूरी रहती है. ऐसे में होली पार्टी प्लान करते समय आप होली के गानों की प्ले लिस्ट तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा होली पर आप डम्बशरैड्स, अंताक्षरी और कार्ड्स जैसे गेम्स भी पार्टी में रख सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)