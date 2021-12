How To Protect Your Kids From Electromagnetic Radiation : विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इंसानों का जीवन आसान बनाने में काफी मदद की है लेकिन इसके कई घातक नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं. इनमें से एक है इलेक्‍ट्रोमैग्‍नेटिक रेडिएशन (Electromagnetic Radiation). जी हां, आपने अपने घर के आस पास भी मोबाइल (Mobile) टॉवर देखे होंगे जो हमारे कम्यूनिकेशन को तो काफी आसान बनाने का काम कर रही है लेकिन इसके कई जानलेवा असर भी इंसानों पर देखने को मिल रहे हैं. इसका असर बच्‍चों (Kids) के लिए तो बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं. इनकी वजह से कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं और जान तक जा सकती है.