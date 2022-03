Online Dating Apps के जरिए आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही? जानें इससे बचने के तरीके

How To Protect Yourself From Online Dating Scams: डेटिंग ऐप्स पर फोटोज शेयर करते समय सिक्योरिटी का ध्यान रखें और कभी भी इन्‍हें पब्लिक में शेयर ना करें. ऐसा करने से कोई भी आपके फोटोज़ को डाउनलोड कर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. डेटिंग ऐप्स (Online Dating Apps) पर प्रोफाइल बनाते वक्त अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ या फिर डेटिंग ऐप्स पर शेयर न करें. खासतौर पर ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, फोन नंबर, आईडी आदि. इन बातों को ध्‍यान में रखकर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Dating Scams) से खुद को बचा सकते हैं.