How To Remove Dark Circles Permanently These Things In Your Kitchen Can Be Helpful: लाइफ स्‍टाइल हमारी सेहत को काफी प्रभावित करता है. उठने से लेकर, खाने पीने, वॉकिंग, वर्कआउट, जॉब, स्‍ट्रेस, डेंशन ये सभी कहीं ना कहीं हमारी सेहत को अच्‍छा या बुरा बनाते है और इसका असर हमारे चेहरे पर आइने की तरह नजर आता है. महामारी की इस दौर में घर में बंद रहना और कंप्‍यूटर, मोबाइल पर घंटों नजर गराए रहने की वजह से हमारी जीवन शैली बहुत अधिक प्रभावित हुई है. नींद ना आना, स्‍ट्रेस रहना, नेचर से दूरी इन सभी का असर हमारी आंखों और त्‍वचा पर दिखने लगी है. इसी का एक प्रभाव है आंखों के नीचे काले घेरे का होना. जी हां, अंडर आई डार्क सर्कल को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है. लेकिन आप इसके साथ साथ अगर कुछ घरेलू उपायों की मदद लें आप जिद्दी से जिद्दी डार्क सर्कल से निजात पा सकते हैं. आइए जानते हैं किचन में क्‍या हैं वे चीज.

1.टी बैग्स का प्रयोग

वैसे तो चाय बनाने के बाद आप टी बैग को कूडेदान में फेक देते होंगे लेकिन ये आपके इस काम में आपकी मदद कर सकती है. आप इसकी मदद से डार्क सर्कल्स को दूर कर सकते हैं. यूज करने के बाद इन्‍हें धो लें और फ्रीज में रख दें. रात में सोने से पहले इसे बाहर निकालें और 10 मिनट के लिए रोज अपनी आंखों पर रखें. आपको फायदा मिलेगा.

2.टमाटर का इस्‍तेमाल

आप टमाटर का इस्तेमाल डार्क सर्कल को दूर करने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच टमाटर के पेस्ट में नींबू की कुछ बूंदे मिला लें. इस मिश्रण को अपनी आंखों के नीचे काले घेरे पर लगाएं. 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और बाद में ठंडे पानी से स्किन को धो लें.

3.खीरा का प्रयोग

आप जब भी फ्री टाइम पाएं फ्रिज में रखे खीरा को काटें और आंखों पर रखकर कुछ देर आराम करें. अगर आपकी यह आदत हो गई तो यकीन मानिए कुछ ही दिन का मेहमान है ये डार्क सर्कल.

4.बादाम का तेल

बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ई स्किन को काफी पोषण देती है. इसकी मदद से आप डार्क सर्कल के दाग को हल्‍का कर सकते हैं. आप रोज रात में सोने से पहले आंखों को अच्‍छी तरह से धो लें और पोछ कर डार्क सर्कल एरिया पर थोड़ा-सा बादाम का तेल लगाएं. आप हल्के हाथों से मसाज करें. सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)