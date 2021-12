अचार में ज्यादा पड़ गया नमक? अपनाएं ये उपाय

Tips To Remove Extra Salt: किसी भी व्यंजन को आप कितने भी जतन से बना लीजिए. लेकिन अगर उसमें नमक (Without Salt) ना हो तो वह खाना टेस्टलेस (Tasteless) हो जाता है. ऐसे में हम उसमें नमक डालकर उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं. लेकिन अगर बात खाने में ज्यादा नमक पड़ जाने की हो तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. खाने में नमक ज्यादा होने पर बराबर करने के कई तरीके हैं. लेकिन अगर अचार (Too much salt in pickle) में नमक ज्यादा हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं. जिन्हें फॉलो कर आप अचार से अतिरिक्त नमक को निकाल सकते हैं.आपके द्वारा बनाए गए आम, कटहल, मिर्ची, गाजर, गोभी, या कोई भी अचार में नमक ज्यादा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा और अचार बिना नमक का मिक्स कर सकते हैं. इससे दोनों में नमक बराबर हो जाएगा. इसके लिए आपको थोड़ा सा अचार फिर से बनाने की जरूरत पड़ेगी. उस अचार में कम नमक मिलाएं या जरूरत न हो तो नमक न मिलाएं. अब इस अचार को ज्यादा नमक वाले अचार में मिक्स कर धूप में रख दें.

इसे भी पढ़ें- Parenting Tips: बच्चों में लगी मोबाइल की लत से हैं परेशान? आदत छुड़ाने काम आएंगे ये टिप्स

लहसुन का अचार मिलाएं

लहसुन का अचार खाने में टेस्टी होता है और इसे पकाने के लिए ज्यादा धूप की जरूरत भी नहीं होती. अगर अचार में नमक ज्यादा हो गया है तो उसमें आप बिना नमक वाला लहसुन का अचार बनाकर मिक्स कर सकते हैं. इससे आपके अचार का नमक बैलेंस हो जाएगा और अचार का स्वाद भी बढ़ जाएगा.

सिरका मिलाएं

आपने जो भी अचार बनाया है उसमें नमक को बैलेंस करने के लिए आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. सिरका नमक के कड़ेपन को बैलेंस करने का काम करता है. नींबू के खट्टे मीठे अचार में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो उसमें आप होममेड गन्ने का सिरका मिलाकर उसे बैलेंस कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Kitchen Cleaning Tips: किचन में लग गए हैं तेल के दाग तो इन आसान तरीकों से कर सकते हैं साफ

नींबू का रस मिलाएं

कुछ अचार ऐसे होते हैं जिन्हें आप नींबू का रस मिलाकर उसमें बढ़े नमक की मात्रा को बराबर कर सकते हैं. क्योंकि नीबू को रस खट्टा होता है और किसी भी चीज़ में खट्टा मिला दिया जाता है तो उसमें नमक कम लगने लगता है.

अगली बार से ध्यान रखिएगा अगर आपके अचार में भी नमक ज्यादा हो गया है तो ऊपर दी गई टिप्स को फॉलो कर आप उसे बैलेंस कर सकते हैं.