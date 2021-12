विंटर में गर्म कपड़ों पर नजर आ रहे हैं रोंएं तो इन्हें हटाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

How To Remove Lint From Woolen Clothes At Home : सर्दियों में अक्‍सर गर्म कपड़ों (Woolen Clothes) पर रोएं (Lint) उढने लगते हैं. इनकी वजह से कपड़ों की रौनक तो जाती ही है नए कपड़े भी पुराने और घिसे हुए दिखने लगते हैं. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसे हैक्‍स (Hacks) बता रहे हैं जिनकी मदद से आप इन्‍हें आसानी से हटा सकते हैं. इन हैक्‍स की मदद से रोओं को हटाने में ना तो अधिक मेहनत करनी पड़ती है और ना ही महंगे ड्राई क्‍लीन के लिए भेजना पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि आप घर पर ही आसानी से मिनटों में इन्‍हें कैसे हटा सकते हैं.