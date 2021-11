किचन के प्लास्टिक जार से नहीं हट रहे तेल के चिपचिपे दाग तो करें ये आसान उपाय, मिनटों में होंगे साफ

How To Remove Oil Stains From Plastic Jar : किचन (Kitchen) में रखे खूबसूरत और महंगे प्लास्टिक (Plastic Jar) कंटेनर भी कुछ महीनों में चिपचिपे और दागदार (Oil Stains) हो जाते हैं. इन पर तेल और हल्‍दी आदि के दाग इतने जिद्दी होते हैं कि इन्‍हें डिटर्जेंट से साफ करने पर भी आसानी से नहीं जाते. ऐसे में इन प्‍लास्टिक डिब्बों का इस्तेमाल करने में मजा नहीं आता. यही नही, इन पर बैक्‍टीरिया भी पनप सकते हैं. ऐसे में एक ही उपाय बचता है और हम इन्‍हें फेंक देते हैं. लेकिन आप चाहें तो घरेलू ट्रिक्‍स (Tricks) की मदद से आप इन्‍हें आसानी से क्‍लीन (Clean) कर सकते हैं.