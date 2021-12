How To Remove Smell From Fridge: कई बार हम अपने शहर से बाहर जाते हैं और घर आकर फ्रिज (fridge) खोलते हैं तो फ्रिज से इतनी बदबू (Smell) आती है कि सारा मूड ही खराब हो जाता है. ऐसे में घंटों लगाकर सफाई (Cleaning) करने का भी मन नहीं करता. कई बार तो सुबह सुबह हम फ्रिज खोलते हैं और लहसुन की स्‍मेल से सारा घर ही बदबूदार हो जाता है. ऐसी समस्‍याओं से लगभग हर कोई जूझता है. दरअसल जब फ्रिज में बैक्‍टीरिया पनपने लगते हैं तो फ्रिज से बदबू आने लगती है. ऐसे मे फ्रिज का साफ करना बहुत जरूरी है.

अगर सही समय पर इसे साफ ना किया जाए तो आपका फ्रिज बीमारियों का गढ़ बन सकता है और घर के सदस्‍य बीमार हो सकते हैं. तो आइए जानते है कि फ्रिज की बदबू को दूर करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए.

फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए करें ये काम (How To remove smell From fridge)

-फ्रिज में जरूरत से ज्यादा चीजें न रखें. अगर किसी चीज का उपयोग कई दिनों से नहीं हो रहा है तो उसे फेक दें.

-फ्रिज में रखा कोई सामान अगर एक्सपायर हो गया है तो उसे तुरंत डस्‍टबिन में फेंक दें.

इसे भी पढ़ें : Water Heater Rod पर जंग लगने से नहीं हो रहा पानी गर्म? इन आसान ट्रिक्स से करें क्लीन

-अगर फ्रिज में कोई चटनी, दाल या खाने की कोई चीज गिर गई है तो उसे तुरंत साफ करें.

-फ्रिज में खाने-पीने की हर चीज को हमेशा ढककर या डिब्‍बे में रखें. खुली खाने की चीजों से फ्रिज में स्‍मेल आ जाती है.

इस तरह करें सफाई (How To Clean It)

सिरके का प्रयोग

फ्रिज में अगर फंफूद लग गए हों तो इसे साफ करने के लिए आप एक कप में सफेद सिरके में एक कप पानी मिलाएं और इसकी मदद से फ्रिज वाइप करें. फ्रिज फ्रेश और क्‍लीन लगेगा.

सोडा का प्रयोग

फ्रिज की बदबू को दूर करने के लिए 1 कप पानी में 1 चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और इसकी मदद से फ्रिज को साफ करें. फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी.

चूने का प्रयोग

अगर बदबू स्‍ट्रॉन्‍ग है और साफ करने के बाद भी नहीं जा रही तो आप कटोरी में खाने का चूना रखें और इसे फ्रिज में रखें. इससे बदबू दूर हो जाएगी.

इसे भी पढ़ें : विंटर में गीले जूतों को सुखाने में आ रही है दिक्‍कत तो करें ये उपाय, रातभर में हो जाएंगे ड्राई

नीबू का प्रयोग

लहसुन की बदबू आ रही है तो आप आधा नींबू काटें और इसे फ्रिज में रख दें. इससे बदबू नहीं आएगी.

कच्‍चा कोयला का प्रयोग

कहीं घर से बाहर जाना हो तो एक दिन पहले फ्रिज को खाली करें और सारा सामान बाहर निकाल दें. फ्रिज को अच्‍छे से साफ कर दें और फ्रिज में कच्चे कोयले के आठ-दस टुकड़े रख दें. इससे बदबू नहीं आएगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)