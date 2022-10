फटे-पुराने कपड़ो का सही इस्तेमाल कर आसानी से बना सकते हैं कई शानदार चीजें

Tricks to Convert Old Clothes Into Useful Stuff : त्योहारों का सीजन अब शुरू हो चुका है, जिसमें हर कोई अपने अपने घरों की साफ-सफाई में जुटे हुए हैं. आप घरों में अक्सर देखेंगे कि बाकी के पूरे घर की सफाई एक तरफ और परिवार वालों के वार्डरोब की सफाई एक तरफ होती है. त्योहारों पर पूरे साल के रखे हुए फटे पुराने कपड़े एक साथ अलमारियों से निकलकर आते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है अब इन फटे पुराने कपड़ों का क्या किया जाए. ज्यादातर सभी लोग फटे पुराने कपड़ों का बड़ा सा गट्ठर बनाकर या तो सालों तक घर में रखे रखते हैं या कहीं भी बाहर फेंक देते हैं. क्या आपने कभी सोचा है इन फटे पुराने कपड़ों को भी कई शानदार चीजों में बदला जा सकता है. जी हां, आप फटे पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करके कई खूबसूरत चीजें बना सकते हैं. आज हम आपके लिए पुराने कपड़ों को रियूज करने की ट्रिक्स लेकर आएं है. आइए जानते हैं,

फटे पुराने कपड़ों से बनाए ये शानदार चीजें :

सॉफ्ट कुशन कवर : घर में सभी महिलाओं के पास कई पार्टी वियर हैवी सूट और दुपट्टे होते हैं. ये सूट और दुपट्टे एक-दो फंक्शन में पहनने के बाद इस्तेमाल नही होते हैं और रखे रखे खराब हो जाते हैं. इसीलिए इन्हें रियूज करने के लिए रंग-बिरंगे सुंदर कुशन कवर बना सकते हैं.

फ्लोर मैट : अगर आपके घर में कोई भी कॉटन या किसी सॉफ्ट कपड़े के फटे पुराने दुपट्टे हैं, तो आपको मार्केट से महंगे-महंगे फ्लोर मैट या पायदान लाने की कोई जरूरत नही पड़ेगी. कॉटन के दुपट्टे के मैट काफी अच्छे होते हैं इसीलिए कोई भी कलरफुल कॉटन का दुपट्टा लेकर उसे एक-एक स्ट्रिप में काटकर अच्छे से सीधी सिलाई लगा दें.

ट्रेंडी बैंगल्स : घर में पड़ी प्रिंटेड साड़ी शानदार चूड़ियों का सेट बना सकते हैं. जी हां, आजकल रेशमी धागों की चूड़ियों के मुकाबले फैब्रिक बैंगल्स ज्यादा ट्रेंड में है. ये चूड़ियां बाजार से काफी महंगे रेट पर मिलते हैं, इसीलिए घर में पड़ी पुरानी प्रिंटेड साड़ी या किसी कलरफुल कपड़े को लेकर चूड़ियों पर अच्छे से चिपकाकर बैंगल्स तैयार कर लें. बैंगल्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए शैल्स और मिरर भी चिपका सकते हैं.

